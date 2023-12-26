Украинский генерал раскритиковал правительство за некомпетентность в военных вопросах

Украинские власти не способны решать военные проблемы из-за своей некомпетентности, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу NEWSROOM.

Он отметил, что Украина будет проигрывать, пока тратит деньги на «непонятные» вещи. В то же время российских дронов на линии боевого соприкосновения стало столько, «как грибов после дождя».

Генерал предупредил, что от дронов не будет покоя и ночью, поскольку российская армия использует камеры ночного видения.

Россияне имеют преимущество и в БПЛА, и в артиллерии. А власти, вместо того чтобы нарастить военное производство, занимаются благоустройством Киева, указал Кривонос.