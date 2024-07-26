За неделю с 20 по 26 июля в плен к российской армии сдались 63 украинских военных. Об этом сообщают в официальном канале Министерства обороны России в пятницу, 26 июля.

Так, уточняется, что 63 украинских военных приняли решение сдаться в плен к российским военным в результате боев на линии соприкосновения. 27 из украинских солдат находились в зоне ответственности группировки «Днепр».

Также в Минобороны сообщили и о том, что за неделю удалось сбить украинский Ми-8, десять американских ракет ATACMS, больше 16 тысяч танков и иных бронемашин, а также больше 1 300 машин, больше 12 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дмитрий Песков пообщался с участниками Фестиваля новых медиа. Подробнее о том, что рассказал представитель Кремля, читайте в материале.