Украинский нефтеперерабатывающий завод прекратил работу после российских ударов по нему

Ночью в городе Кременчуге были слышны сильные взрывы. Теперь же местные власти сообщают о крупном пожаре на предприятии.

Глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин заявил, что в Кременчуге на нефтеперерабатывающем предприятии вспыхнул сильный пожар.

«На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно остановлена», - написал он в своем микроблоге.

До этого украинская пресса сообщала, что в этом городе местные жители слышали целую серию громких взрывов. Там также объявлялась воздушная тревога, она длилась на протяжении 4,5 часов.