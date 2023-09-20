Украинский нефтеперерабатывающий завод прекратил работу после российских ударов по нему
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Ночью в городе Кременчуге были слышны сильные взрывы. Теперь же местные власти сообщают о крупном пожаре на предприятии.
Глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин заявил, что в Кременчуге на нефтеперерабатывающем предприятии вспыхнул сильный пожар.
«На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно остановлена», - написал он в своем микроблоге.
До этого украинская пресса сообщала, что в этом городе местные жители слышали целую серию громких взрывов. Там также объявлялась воздушная тревога, она длилась на протяжении 4,5 часов.