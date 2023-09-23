Украинский офицер раскритиковал стоящие на вооружении ВСУ вертолеты

По его словам, они больше подходят для музеев, чем для боевых действий. Машины уже давно устарели морально и физически.

Свое мнение о вертолетном парке украинской армии высказал Евгений Кульбида, заместитель командира вертолетной бригады. Он негативно оценил машины Ми-8, которые массово стоят на балансе подразделений. Данная модель поставлена на вооружение еще в 60-е годы прошлого века и их время давно ушло. Ми-8 не имеет нужных современных функций, например, у него нет системы оповещения об обнаружении вражеских ракет. Этим вертолетам уже место в музеях, а не над полем боевых действий.

Его слова привело издание The Washington Post. Еще один украинский военный в той же статье раскритиковал и некоторые зарубежные вертолеты. По его мнению, американский Apache излишне сложен в управлении. Взамен него Соединенные Штаты могли бы поставить ВСУ машины Cobra, тем более что армия США отказалась от них еще 3 года назад. Он указал, что возможность запуска вертолетами управляемых ракет могла бы переломить ход боев на Украине.