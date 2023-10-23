Украинский офицер заявил о жестокой нехватке солдат на передовой

Владислав Шевчук командует ротой в украинской армии. Его часть находится на одном из участков линии фронта, и в ней постоянно ощущается нехватка бойцов. В связи с этим, по его мнению, надо более активно мобилизовать людей в тылу.

«Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет», - заявил он.

Его слова привело агентство Страна.ua. Шевчук одобрил жесткие меры по призыву в армию и подчеркнул, что в армию обязаны пойти все, кто считает себя гражданами Украины. Он также указал, что ему ничуть не жалко тех, кто становится уклонистом и получает за это соответствующее наказание.