Москалькова обвинила Украину в замедлении обмена военнопленными

Омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в личном Telegram-канале высказалась об обмене военнопленными с Украиной. По ее словам, процесс идет медленно из-за политики Киева.

Российский обмбудсмен заявила, что Москва неоднократно обращалась к Киеву и просила провести очередной обмен пленными. Однако украинская сторона не идет на встречу, несмотря на то, что гуманитарный процесс соответствует всем международным принципам и нормам. Семьи из России и Украины одинаково сильно ждут своих близких домой.

«Ввиду политизации вопроса украинской стороной процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно <...> Считаем необходимым вернуться к конструктивному диалогу и убыстрить обмены пленными», — написала омбудсмен.

Сроки при этом серьезные: уже полгода Украина не соглашается проводить обмен и принимать военнослужащих 102, 126, 118 отдельных бригад. РФ предложила вернуть 935 украинских военнослужащих, но по какой-то причине Киев согласен лишь на 279. Эти цифры подтверждали в МИД РФ 2 ноября.

Ранее сообщалось, что мать российского военнопленного пожаловалась на непрекращающийся шантаж со стороны ВСУ.