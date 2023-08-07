Украинский пленный рассказал, что командование ВСУ скрывает любую информацию о контрнаступлении

В итоге солдаты узнают о том, как идут дела на фронте, из социальных сетей и различных мессенджеров.

По утверждению пленного, военнослужащим приходится при полном отсутствии централизованной информации все додумывать самим. Возникают различные, порой даже противоположные, слухи.

«Командиры ничего не рассказывают. Кто-то говорит, что уже началось, а кто-то - что не началось», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Единственная информация со стороны, которая поступает в войска, черпается с программ телевидения либо из TikTok. Никто толком не знает, чего украинская армия должна добиться в результате контрнаступления, каких рубежей достигнуть и так далее. Бойцы действуют при полной неопределенности задач и в результате этого попадают в плен.