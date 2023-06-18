Украинский пленный рассказал, что в ВСУ призывают даже с пороком сердца

Даже серьезное хроническое заболевание не спасет от призыва в украинскую армию. Пленный солдат ВСУ Виталий рассказал РИА Новости, что ему пришлось служить в боевых частях с врожденным пороком сердца.

По его словам, вначале его призвали служить в подразделение теробороны и пообещали, что он будет проходить службу по месту жительства. Но вскоре из теробороны бойца, не проходившего срочную службу и не имеющего надлежащей подготовки, перевели в боевую часть. Под Артемовском Виталий попал в плен.

Он подчеркнул, что российские военные обращались с ним корректно.

Как рассказал Виталий, охранные батальоны создаются по всей Украине, но их истинное назначение – пополнять состав ВСУ.