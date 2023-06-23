Украинский пленный рассказал, как солдат ВСУ пичкают наркотиками перед боем

По словам Новожилова, он получил повестку, выйдя из дома за сигаретами. Вскоре его отправили на месяц для подготовки на полигон в Латвию.

«Нам давали препараты неадекватные. Они говорили, чтобы у вас адреналин был с русскими воевать. Я вообще думал, что это какие-то наркотики, наверное, какие-то наркотики и были, голова не соображала», – сказал пленный.

Новожилов призвал соотечественников прятаться от призыва в армию.

Ранее другой пленный ВСУ Вячеслав Симбирский рассказал, что перед боем им раздавали метадон и амфетамин, чтобы сделать их более «боеспособными».