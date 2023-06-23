Украинский пленный рассказал, как солдат ВСУ пичкают наркотиками перед боем
Фото: [АР/ТАСС]
Украинский военнопленный Роман Новожилов рассказал, что солдатам ВСУ дают наркотические препараты перед боем. Видео допроса опубликовало Минобороны.
По словам Новожилова, он получил повестку, выйдя из дома за сигаретами. Вскоре его отправили на месяц для подготовки на полигон в Латвию.
«Нам давали препараты неадекватные. Они говорили, чтобы у вас адреналин был с русскими воевать. Я вообще думал, что это какие-то наркотики, наверное, какие-то наркотики и были, голова не соображала», – сказал пленный.
Новожилов призвал соотечественников прятаться от призыва в армию.
Ранее другой пленный ВСУ Вячеслав Симбирский рассказал, что перед боем им раздавали метадон и амфетамин, чтобы сделать их более «боеспособными».