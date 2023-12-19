В украинских ротах остается по 15-20 человек при штатной численности не менее ста военнослужащих, рассказал пленный солдат ВСУ Сергей Дымарук.

По его словам, офицеры ездят по тыловым частям и набирают себе людей «на мясо». Таким образом он и сам попал на фронт. Дымарук воевать не хотел, но ему угрожали уголовным делом и физической расправой.

Солдат рассказал, что в ВСУ очень плохое снабжение. Им выдали летнюю форму, а зимнюю пришлось покупать за свои деньги. Еду доставали у волонтеров. Причем за отдельную плату те могли привезти и наркотики.

Дымарук попал в плен после ранения. Он был удивлен, что к нему отнеслись по-человечески и оказали медицинскую помощь. Пленный считает, что конфликт нужно как можно скорее заканчивать.