Украинский пленный рассказал о мерах предосторожности, которые предпринимают иностранные наемники

Георгий Чубетидзе, наемник из Грузии, попал в плен вместе со своим коллегой. Они заблудились и по ошибке вышли к российским позициям. По его утверждению, в легионе, где он служил, есть две роты. В одной служат выходцы из стран СНГ, а в другой – из дальнего зарубежья. Всех их расселяют по разным квартирам по несколько человек. Это связано с боязнью российского удара по помещениям с наемниками.

Его слова привели РИА Новости. Чубетидзе добавил, что командование также нечасто собирало их всех воедино. При этом точка сбора никогда не называлась заранее. В ее качестве всегда определялось случайное место, о котором сообщали буквально в последний момент.