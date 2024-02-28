Украинский пленный рассказал о попытке солдат ВСУ уничтожить целый взвод своих сослуживцев

Взвод солдат с Украины сдался в плен к россиянам, и в ответ его накрыли из собственного тыла кассетными боеприпасами. Об этом сообщил командир взвода из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, его слова привел ТАСС .

История случилась в Запорожской области, в районе Работина. Украинские позиции подверглись атаке российских штурмовиков, и, когда они уже были фактически взяты, офицер ВСУ отдал приказ своим подчиненным сдаваться.

«Я как командир приказал своим ребятам сдать оружие, чтобы сберечь жизни. Нас был взвод», - сообщил военный.

Вслед за этим бойцы ВС РФ стали выводить пленных в собственный тыл, и тут украинская артиллерия нанесла удар кассетными боеприпасами по собственным бывшим позициям. Она стремилась уничтожить собственных солдат, сдавшихся россиянам. Только чудом из солдат никто не погиб. Командир взвода подчеркнул, что жизни были сохранены всем военнослужащим 58-й отдельной мотопехотной бригады, кто успел сложить оружие.

Ранее военнопленный рассказал, как некоторые командиры запрещают выносить с поля боя погибших солдат. Таким образом они попадают в разряд пропавших без вести.