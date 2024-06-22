Украинский пленный рассказал о расстрелах в ВСУ со стороны заградотрядов

Тех украинских солдат, которые отказываются выполнять боевые задачи, попросту расстреливают. Этим занимаются мобилизованные бойцы из заградотрядов. Об этом сообщил украинский военнослужащий, который сдался в плен. Его слова привели РИА Новости .

По словам пленного Юрия Водяна, у военнослужащего в ВСУ мало шансов остаться в живых, если он вдруг отказывается от выполнения приказов. Его в таком случае ждет расправа.

«Есть заградотряд, который ставится, и по возвращении на украинские позиции тебя просто могут свои расстрелять за то, что ты «отказник», - указал он.

Самым лучшим вариантом в таком случае оказывается лишение свободы на 10-15 лет. Бойцов избивают и сажают в тюрьму. Альтернативой этому становится отправка на так называемую «нулевую» позицию, фактически на верную смерть.

Ранее военнопленный Александр Журавель сообщил, что западные вооружения попросту не доходят до бойцов на фронте. Военнослужащие знакомы с ним только на уровне слухов. У них складывается впечатление, что помощь Запада – это миф и пропаганда.