По его утверждению, командиры ВСУ с их помощью борются с неугодными им военнослужащими. Дело даже доходит до расстрелов.

Украинский солдат по имени Сергей был мобилизован в армию, затем он прошел обучение в Англии. Его учили тактике штурмовых групп, там же под руководством норвежских и голландских инструкторов боец осваивал работу с переносными зенитно-ракетными комплексами. Как только он прибыл на передовую, так сразу столкнулся с фактами самосудов.

«Командир сразу начал сводить счеты с теми, кто там были против», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. По словам военнопленного, один из его друзей был расстрелян, а затем была совершена попытка расправиться и с ним самим.