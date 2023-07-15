Украинский пленный рассказал об обмане со стороны своего командования

Его вместе с подразделением бросили в бой, скрыв от бойцов необходимую информацию. При этом военнослужащих заранее предупредили, что на протяжении следующих суток они должны надеяться исключительно на собственные силы.

Украинец попал в плен к российским бойцам на артемовском направлении. Его с сослуживцами привезли к населенному пункту Берховка, заявив, что там совсем нет российских военных.

«Нас высадили, не подразумевалось никакой артиллерийской поддержки. Нам сказали, что там не будет сопротивления», - привели РИА Новости рассказ украинца.

При этом подразделению дали боевую задачу – занять село и продержаться в нем сутки. Только после этого им стоило вернуться к своим основным позициям. Украинских военнослужащих предупредили, что на протяжении этих суток они не могут рассчитывать на экстренную эвакуацию, даже в случае ранения. По мнению солдата, командование заранее знало, что ставит невыполнимые условия, и что бойцы не смогут продержаться на подобных условиях.