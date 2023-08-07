Пленный украинский солдат Юрий Романюк рассказал РИА Новости о слабой подготовке и еще более слабом моральном духе военнослужащих, прошедших подготовку в Великобритании.

«Британцы» были лучше экипированы других солдат и вели себя высокомерно по отношению к другим бойцам.

Их подготовка была лучше, чем у обычных мобилизованных, которые упражнялись на палках или, в лучшем случае, ружьях для лазертага. Однако доблести в бою «британцы» не проявили.

Романюк припомнил случай, когда прошедшие подготовку в Британии солдаты просто отказались идти в атаку, не подчинившись требованиям командиров.

В конце июля сообщалось, что в военном лагере в британском Дартмуре проходят подготовку порядка двух тысяч украинских военнослужащих.