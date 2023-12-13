Украинский пленный рассказал про мародерство сослуживцев вместо боевых действий

Некоторые бойцы и офицеры ВСУ занимались тем, что отбирали у местного населения автомобили, деньги, бытовую технику и даже мебель.

Валерий Куряченко попал в плен в результате ночного боя. Его часть изначально базировалась в Краматорске, где к ней относились очень настороженно. Все потому, что некоторые его коллеги занимались отъемом материальных ценностей у местных. Затем часть была влита в состав 17-й отдельной танковой бригады, которая понесла большие потери.

«Базировались в Часовом Яре. Там 17-я бригада мародерничала. Они не хотят воевать и занимаются мародерством - забирают мебель, бытовую технику», - сообщил он.

Его слова привело ТАСС. Сам он предпочел сдаться в плен после того, как его с группой бойцов послали на ночное задание. Неподалеку от него взорвалась граната, после чего он сдался вместе с сослуживцами.