Украинский политик Василец заявил, что дезертиров ВСУ уговаривают вернуться в строй

По словам украинского политика Дмитрия Васильца, дезертиров уговаривают в основном, то есть им звонят, СМС пишут и так далее, то есть ведется нечто подобное коллекторской работе. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что наемники НАТО угрожают дезертирам, что уголовное дело против них откроют, что им лучше добровольно прийти.

По мнению эксперта, для этого киевский режим спецзакон принял, что если человек дезертировал, а потом в течение двух месяцев сам пришел, то уголовного преследования не будет.

Он подчеркнул, что при этом обратно люди не возвращаются.

Ранее сообщалось, что ВС РФ атаковали скопления живой силы и техники иностранных наемников ВСУ.