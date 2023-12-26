Украинский разведчик пожаловался на сильное ухудшение качества личного состава в ВСУ

Чем дальше, тем старше в среднем становятся призываемые в армию люди.

Разведчик из 3-й штурмовой бригады ВСУ дал интервью каналу «Бутусов ПЛЮС». В нем он заявил, что в украинской армии стало сильно заметно, что качество тех, кто приходит в подразделения в последние месяцы, заметно ухудшилось. В частях стали гораздо чаще встречаться возрастные солдаты.

«Нам нужна молодежь. Я все понимаю, для сохранения генофонда, для этого всего нужно, чтобы молодежь развивалась, а старики шли», - указал он.

Боец добавил, что для эффективного ведения боевых действий в частях нужны молодые военнослужащие, которые смогут полноценно выдерживать все тяготы. В то же время в армию призывают больных. Многие из тех, кто служит уже давно, получили не по одному ранению, поэтому их физические возможности сильно снизились. С таким качеством бойцов, считает разведчик, одержать победу над Россией не получится.