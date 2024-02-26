Украинский солдат неделю прятался в Авдеевке, чтобы сдаться в плен российским бойцам

Боец ВСУ был вынужден на протяжении семи дней прятаться в Авдеевке, чтобы иметь возможность сдаться россиянам. До этого он получил ранение и был обстрелян со стороны своих же войск. Рассказ военнопленного привел ТАСС .

Младший сержант Дядчук был прикомандирован вместе с сослуживцами к 110-й бригаде территориальной обороны, которая дислоцировалась в Авдеевке. Он прибыл туда за неделю до ее штурма. Коллеги украинца погибли в первый же день ожесточенных боев, сам он попытался уйти в тыл, но был обстрелян.

«Пошел штурм. Всех убили. Я выпрыгнул в окно, побежал к своим. Бежал по улице в надежде где-то спрятаться», - сообщил он.

В итоге украинский военный спрятался в разрушенном здании, и предпринял какие-то действия только через 7,5 дней. Он услышал русскую речь и вышел сдаваться. К нему отнеслись очень гуманно и обработали рану на ноге. По утверждению Дядчука, отступление украинских солдат из Авдеевки было очень непродуманным и хаотичным.

Ранее пленный украинский десантник очень высоко оценил профессионализм российских военных. По его словам, в ВСУ все не так, там нет такого уровня слаженности среди бойцов.