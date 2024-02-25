Пленный украинский десантник высоко оценил работу российских бойцов ВДВ

Согласно данным агентства, на Запорожском направлении российские военнослужащие взяли в плен двух штурмовиков ВСУ. Один из них, пленный Максим Попок, подробно рассказал, как он оказался в плену. Военнослужащий также отметил профессионализм российских десантников и провел параллель с украинскими военнослужащими.

Спикер отметил, что десантники ВС РФ отлично работают в команде. Каждый четко знает, где его позиция, когда необходимо выполнять определенные действия, прекрасно понимают друг друга по одному знаку.

«У нас не так, у нас совсем все по-другому», — сказал пленный украинский десантник РИА Новости.

Пленный 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Попок отметил, что иногда военным ВСУ приходится проходить пешком по десять километров по танковым траншеям и лесопосадкам, чтобы обходить позиции, которые обстреливаются Армией России.

«На себе я нес портфель, в портфеле было три гранаты и три магазина, когда мы выходили, нам говорили, что не больше пяти дней, получилось так, что мы сидели 10 суток, а из еды было печень и конфеты - это вся наша еда, и две бутылки воды», — рассказал украинский десантник РИА Новости.

Ранее мы сообщили, какой подарок военнослужащим СВО в преддверии 23 февраля подготовил известный художник из Санкт-Петербурга Алексей Сергиенко.