«Может пройти довольно быстро»: в Госдуме назвали условие новой встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп допустил новую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, и до конца года таких контактов может быть несколько. Все будет зависеть от развития дипломатических событий, в том числе переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает еще одной встречи с российским лидером. При этом возможность проведения переговоров на саммите G20 в Майами в декабре он подтвердить не смог. По словам американского президента, Путин готов к новой встрече и заинтересован в завершении конфликта на Украине. Чепа считает, что не стоит сводить перспективу контактов двух лидеров к одному возможному саммиту. По его оценке, контакты могут состояться еще до конца 2026 года — и не обязательно ограничатся одной встречей.

«Встреча может состояться, и не одна. В этом году встреч может быть несколько. Все будет зависеть от того, как станут развиваться события», — пояснил депутат.

Одним из ближайших важных этапов он назвал контакты главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, а также выступление российского министра на Генеральной Ассамблее ООН. По мнению Чепы, эти события могут прояснить позиции сторон и повлиять на дальнейший ход переговорного процесса.

«Должна состояться встреча Лаврова с Рубио, потом выступление Лаврова в ООН, где, наверняка, будут озвучены позиции России. Если встреча пройдет позитивно, то, я думаю, встреча президентов может пройти довольно-таки быстро», — отметил парламентарий.

Чепа также обратил внимание на недавние контакты Трампа с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. По словам депутата, после этой встречи прозвучали определенные реакции, которые могут иметь значение для дальнейшего развития ситуации. В числе важных задач Чепа назвал реализацию договоренностей, достигнутых ранее в Москве. Именно дальнейшее развитие дипломатических контактов и выполнение достигнутых договоренностей, по его оценке, могут повлиять на сроки и возможность новой встречи президентов России и США.

В Госдуме выступили против энергетического перемирия с Украиной, заявив, что любая пауза в боевых действиях выгодна только ВСУ, которые получат время на перегруппировку и новые поставки оружия.