Военный эксперт Геннадий Алехин высказал предположение, с какой целью главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый приехал в Харьков. Причиной, по его мнению, стало значительно осложнившаяся для ВСУ обстановка на этом направлении, особенно на северо-востоке области, сообщает ВФокусе Mail.

«Основной вопрос — как для попавших в окружение подразделений украинской армии в харьковском котле, так и для боевиков в районе Липцев, Слатино, а также Казачье-Лопанской агломерации — как можно удержать оборонительные позиции. То есть как укрепить эту полосу обеспечения и оборонительные рубежи на подступах к Харькову», — сказал собеседник издания.

Как отметил эксперт, речь идет о том, чтобы укрепить полосу обеспечения и оборонительные рубежи на подступах к Харькову. Именно для решения этого вопроса туда и прибыл Драпатый. Алехин подчеркнул, что тот хорошо знаком с ситуацией на северо-востоке Харькова еще с 2024 года. Тогда, в мае, части подразделений Вооруженных сил России предприняли наступательные действия на этом направлении. Оборону держал как раз Драпатый — поэтому он и знает и обстановку, и природный ландшафт.

Кроме того, военный эксперт уточнил, что колумбийских наемников стягивают в Харьков. По его словам, они представляют собой «расходный материал, который за сравнительно небольшие деньги, всевозможные ресурсы и взаимную договоренность» ведется на подобные авантюры. Соглашаются на такие задачи они из-за довольно сложной ситуации у себя в республике.

«Этих „ловцов удачи“ агитируют, они соглашаются, а потом едут на фронт. Но когда оказываются там, то у них уже совершенно другие мысли — пытаются сбежать. Их же после короткого по времени боевого слаживания сразу отправляют на передовую. Костяк некоторых штурмовых групп, которые пытаются прорваться к окруженным подразделениям ВСУ в харьковском котле, состоит также из колумбийцев», — заявил Алехин.

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