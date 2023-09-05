Украинский солдат получил пожизненное заключение за убийство мирных жителей в Мариуполе

Он принимал участие в расстреле 14 человек из числа гражданского населения. Его осудили по целому ряду статей.

Суд Донецкой народной республики установил, что Валентин Василенко, который служил в 501-м отдельном батальоне морской пехоты ВСУ, 21 марта прошлого года на автомобильном мосту вместе с сослуживцами расстрелял из автоматов сразу 6 штатских мужчин. Всего через 2 дня после этого он и его коллеги обстреляли гражданский автомобиль, в котором погибло еще 8 человек. Среди них были ребенок и женщина.

«Доказательства, собранные СК России, признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора», - заявили по этому поводу в Следственном комитете РФ.

Об этом рассказало ТАСС. Вердикт суда гласил: назначить Василенко пожизненное заключение с отбыванием наказания в колонии особого режима.