Украинский солдат рассказал, как попал в плен во время сна

Он лег спать после утомительных работ по копанию траншеи, а когда проснулся, то вокруг него уже были российские войска.

По заявлению Евгения Голоднова, он был прикомандирован к батальону, который находился на передовой, от взвода связи. От каждого отделения туда направляли по 4 человека. По прибытию на позиции их поставили копать окопы. Уже вечером ему скомандовали отдыхать, а разбудить его должен был напарник, с которым они вместе копали траншею. Но пробуждение было совершенно иным.

«Или отходили они, или убегали, не знаю, то есть меня разбудили уже российские войска», - заявил пленный.

Его слова привели РИА Новости. Он добавил, что рад, что для него «этот ад» уже закончился. По его утверждению, его призывали в армию в качестве водителя, но машину при этом так и не выдали. Для того, чтобы получить ее, ему пришлось самостоятельно покупать транспортное средство, заняв для этого денег.