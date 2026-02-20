Украинский трек попал под запрет в России из-за нецензурной лексики и политических заявлений

Столичный суд принял решение о запрете на территории России украинской музыкальной композиции, признанной экстремистской и содержащей нецензурную лексику. Об этом сообщают Telegram-каналы.

В 2025 году сотрудники Бабушкинской межрайонной прокуратуры выявили в интернете трек, представляющий собой ремикс высказываний украинского бизнесмена Александра Поворознюка в поддержку Владимира Зеленского. Композиция содержала нецензурные выражения уже в названии, а завершалась критическим утверждением о будущем Российской Федерации.

Проведенная экспертная оценка зафиксировала в песне признаки разжигания межнациональной розни по отношению к русским. В надзорном ведомстве также указали на наличие нецензурной брани. Суд согласился с доводами прокуратуры и заключением специалистов, постановив запретить распространение композиции на всей территории страны.