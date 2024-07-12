Военнослужащий ВСУ Вадим Демчинский, попавший в плен под Волчанском, рассказал об обстоятельствах своей службы. Видео опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

Он и его сослуживцы, едва научились пользоваться автоматом, как оказались на передовой, хотя им обещали работы по строительству оборонительных сооружений.

Но марш-бросок к позициям получился неудачным, группа попала под обстрел, и только троим счастливчикам удалось спрятаться на чердаке дома. Несколько дней они ждали подмоги от своих. Наконец, приехал украинский бронетранспортер. Но вместо эвакуации он начал стрельбу по дому, где находились бойцы. Двое из них получили ранения.

Украинским солдатам не оставалось ничего другого, кроме как сдаться в плен, о чем они не жалеют.

Ранее солдаты ВСУ сдались в плен под Авдеевкой, пояснив, что их мотивировал пример Максима Лазарева, который угнал украинский танк и перешел на российскую сторону.