Солдаты ВСУ сдалась в плен под Авдеевкой по примеру угнавшего танк сослуживца

Украинский военнослужащий Денис Беляев рассказал ТАСС , что его мотивировало сдаться в плен. Он признался, что раз военный ВСУ Т-64 Максим Лихачев смог покинуть украинские позиции на танке, то и у него успешно получится перейти на российскую сторону.

Военный ВСУ Денис Беляев рассказал, что был инициатором сдачи в плен. Он заметил, что моральное состояние его сослуживцев было угнетенным. Заступая на позиции в районе Невельского, решил, что пора действовать.

«Мы рассудили, что лучше быть живым в плену, чем мертвым на позициях. Мы видели в интернете, как люди сдаются даже на боевых машинах и у них все получается, вот и у нас получилось», — рассказал ТАСС один из сдавшихся Денис Беляев.

Военнослужащий рассказал, как попал в зону СВО. Он уроженец Мелитополя. Несколько лет назад приехал в Одессу на заработки. Сотрудники военкомата схватили его на улице и насильственно направили выполнять боевые задания в зону спецоперации. Сослуживцы, которые также сдались в плен, сообщили, что были мобилизованы принудительным способом.

Поступок Максима Лихачева окончательно убедил военного ВСУ, что надо сдаваться. Он ждал подходящего для этого момента. Собеседник ТАСС рассказал, что примерно понимал, как надо действовать для сдачи в плен. Он связался с российской стороной. Сослуживцы поддержали решение.

«Да и выбора ни у кого из нас особого не оставалось», — добавил пленный.

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