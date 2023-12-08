Украинский военнопленный сообщил об огромных потерях ВСУ при форсировании Днепра

Украинец заявил, что остался единственным выжившим из целого взвода. Остальные погибли при попытке пересечь реку и удержаться на ее левом берегу.

Максим Мирончук служил снайпером в 36-й бригаде морской пехоты. Он принимал участие в попытках форсировать Днепр, и был в начале декабря взят в плен. По его утверждению, украинская армия несет огромные потери.

«Нас почти всех перебили. Мой, получается, взвод весь перебили. Я один из взвода, получается, остался», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Получается, что военнослужащие в ВСУ гибнут целыми подразделениями. Ранее пленные неоднократно жаловались на то, что их перебрасывают на левый берег Днепра без сопровождения командиров, и давая им неверные координаты.