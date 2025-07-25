Украинский военнослужащий погиб после награждения Зеленским
Военкор Котенок: боец ВСУ Иван Мороз, награжденный Зеленским, был уничтожен
Фото: [flickr.com]
Военнослужащий ВСУ Иван Мороз, получивший награду от президента Украины Владимира Зеленского, был ликвидирован 21 июля. Информацию об этом распространил военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале.
«Иван Мороз на свою голову получил побрякушку из рук Зеленского, как черную метку, и скоро был аннигилирован», — говорится в его сообщении.
Обстоятельства гибели украинского солдата военкор не уточнил.
Ранее сообщалось, что украинские вооруженные формирования возобновили попытки прорыва российской границы на курском направлении, используя переброшенные резервы.