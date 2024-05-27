Украинский военный получил 24 года колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе

Суд приговорил к 24 годам колонии командира отделения первого взвода роты оперативного назначения на бронетранспортерах Национальной гвардии Украины Юрия Шевчука, сообщили в СК России.

Следствие и суд установили, что 14 марта Шевчук, увидев безоружного мужчину на улице Мариуполя, по приказу вышестоящего командира выпустил по нему очередь из автомата. Позже сослуживец Шевчука добил раненого ножом.

В ходе следствия Шевчук признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Одессе 24 мая произошла массовая драка между военнослужащими ВСУ и гражданскими. Ее причиной стало намерение сотрудников ТЦК подвергнуть насильственной мобилизации одного из парней.