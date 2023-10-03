Украинский военный расстрелял из автомата двух сослуживцев в самом центре Киева

Об этом сообщило украинское издание «Страна», ссылаясь на свои источники среди правоохранителей.

«Сегодня около 01:30 на улице Лаврской между военнослужащим Константином Кирияченко и двумя другими военными возник конфликт», - сообщили журналисты.

После ссоры Кирияченко открыл огонь по оппонентам из автомата Калашникова. Оба его противника погибли на месте от полученных ранений. Вслед за этим солдат сбежал с места преступления, но его задержали всего через два часа. Есть данные, что виновный в момент ссоры и стрельбы был пьян.