Смирнов: сбитая ракета упала на жилой дом в Курске

Сбитая вражеская ракета рухнула на жилой дом, спровоцировав возгорание. Соответствующее сообщение опубликовал временно исполняющий обязанности областного губернатора Алексей Смирнов в социальных сетях .

В публикации Смирнова говорится, что сбитая ракета ВСУ упала на многоквартирный дом в Курске. Он подчеркнул, что в результате этого в доме разгорелся пожар.

По словам врио губернатора, на место происшествия незамедлительно выехали все городские экстренные службы.

Накануне поступала информация о назначении дополнительного поезда между Курском и Москвой.