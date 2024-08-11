Смирнов: сбитая ракета упала на жилой дом в Курске
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Сбитая вражеская ракета рухнула на жилой дом, спровоцировав возгорание. Соответствующее сообщение опубликовал временно исполняющий обязанности областного губернатора Алексей Смирнов в социальных сетях.
В публикации Смирнова говорится, что сбитая ракета ВСУ упала на многоквартирный дом в Курске. Он подчеркнул, что в результате этого в доме разгорелся пожар.
По словам врио губернатора, на место происшествия незамедлительно выехали все городские экстренные службы.
Накануне поступала информация о назначении дополнительного поезда между Курском и Москвой.