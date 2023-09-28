Украинским военным угрожают расправой над семьями в случае их дезертирства

Для уклонения от участия в штурмах российских позиций некоторые бойцы отправляются в тыл в самоволки. Им за это обещают, что пострадают их жены и дети.

Пленный украинский военнослужащий рассказал журналистам ТАСС о ряде уловок, с помощью которых украинцы пытаются выжить на передовой.

«Возможность не попасть на передовую - отказаться от выполнения приказа и уйти в самоволку», - сообщил он.

Но командиры частей постоянно угрожают расправой над семьей дезертира, поэтому солдат был вынужден вернуться из самоволки. Еще один способ не принимать участия в атаках – это заплатить командованию. Тариф на неучастие в штурмовых операциях составляет порядка 70 тысяч гривен. Это две трети от зарплаты обычного военного.