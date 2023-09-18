В этом месте с передовой была снята очень существенная часть группировки ВСУ, об этом сообщил Ян Гагин, советник главы Донецкой народной республики.

По его утверждению, во время своих «мясных штурмов» украинские подразделения настолько просели в численности, что не смогли больше вести активные действия.

«Активная оборона привела к большим потерям в рядах украинской группировки на направлении Новодонецкого», - заявил он.

Его рассказ привело ТАСС. После понесенных потерь неприятелю пришлось выводить с передовой наиболее пострадавшие подразделения. Только за последнюю неделю они потеряли несколько сотен человек. Теперь группировка ВСУ в этом районе существенно снизилась по своему количественному составу.