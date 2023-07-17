Украинское минобороны признало очень сложной для себя обстановку на Купянском направлении

ВСУ вынужденно перешли к обороне на данном участке фронта. Российская армия ведет очень активные действия.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на данном направлении для украинской армии сложилась крайне напряженная обстановка.

«Наши войска в обороне. Ситуация сложная», - написала она в микроблоге.

По сообщениям российского военного ведомства, ВС РФ наносят мощные удары по подразделениям ВСУ под Купянском. Противник несет значительные потери.