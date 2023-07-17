Украинское общественное движение попыталось организовать диверсии на территории Мордовии

Движение «Свободный Идель-Урал», действующее на Украине, еще более года назад было признано нежелательным на территории России. Его представители при помощи сети интернет попытались найти исполнителя, который должен был произвести в Мордовии ряд диверсий: против главы поселка Зубова Поляна, одного из депутатов государственного республиканского собрания, а также в отношении журналистов, которые поддерживают специальную операцию.

ФСБ провело свою игру, в результате которой националистам был представлен сотрудник ведомства с тщательно разработанной легендой. Ему украинцы и поручили совершить ряд преступных действий: сжечь ряд административных зданий, а также автомобили, принадлежащие чиновникам и журналистам. Вдобавок к этому, было предложено установить слежку за всеми этими людьми, чтобы собрать о них подробнейшую информацию.

Об этом сообщили РИА Новости. По результатам операции спецслужба собрала все необходимые данные о заказчиках преступлений и об их преступных намерениях.