Об этой истории журналистам рассказал российский военнослужащий, который воюет на Угледарском направлении. Попытка наступления была предпринята частями ВСУ два дня назад. Группу пехоты поддерживали три единицы тяжелой бронетехники. Тем не менее, украинские военные даже не дошли до российской линии обороны, поскольку начали подрываться на минном поле. Оказалось, что эти мины принадлежали самим украинцам. Вдобавок, в отражении атаки приняли участие реактивные системы залпового огня ВС РФ. Они открыли огонь по противнику.

«Подоспела наша РСЗО, накинула им сверху вдобавок, и очередная попытка наступления захлебнулась», - заявил боец.

Его слова привели РИА Новости. Военнослужащий добавил, что украинские подразделения регулярно штурмуют российские позиции, но не имеют никакого успеха.