Украинского бизнесмена объявили в розыск на территории России

Причина, по которой Следственный комитет РФ завел дело на предпринимателя – финансирование террористической деятельности. Черняк перечислял различным украинским вооруженным формированиям деньги либо предоставлял им товары на сумму более чем в полмиллиарда российских рублей. На территории России ранее действовали два доверенных лица бизнесмена, которые также были замешаны в незаконных действиях. Оба они взяты под стражу, им вменяют дачу взятки и посредничество в ее даче.Сам бизнесмен объявлен в розыск. Он должен быть арестован сразу, как только ступит на российскую территорию.

Об этом рассказали РИА Новости. Ранее российские ликеро-водочные предприятия выпускали бренды водки, которые принадлежали Черняку. Это такие марки как «Хортиця», «Первак» и «Мороша». В дальнейшем предприниматель отозвал у российских заводов лицензии на их изготовление.