Украинского пленного приговорили к длительному сроку в колонии за расстрел гражданского автомобиля

Он получил 22 года колонии строгого режима за то, что стал стрелять по машине, в которой заведомо не было никаких законных военных целей.

Украинский 23-летний военнослужащий Владимир Кропотовский в начале марта прошлого года находился в составе подразделения морской пехоты в районе поселка Волонтеровка. Он был пулеметчиком, и в какой-то момент обнаружил движущийся гражданский автомобиль. По приказу командира он открыл огонь по этому транспортному средству, выпустив по нему не менее 30 патронов.

Об этом сообщило ТАСС. Российское следствие обвинило его в жестоком обращении с гражданским населением, а также в покушении на убийство по мотивам политической ненависти. За это Верховный суд Донецкой народной республики назначил ему 22 года пребывания в колонии строгого режима.