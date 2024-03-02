По словам британского аналитика Александра Меркуриса, в летний период украинские военные столкнутся с экстремальным недостатком боеприпасов, который в итоге приведет к разрушению обороны Незалежной. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он добавил, что так резюмируют военные эксперты и аналитики в сфере внешней разведки.

По мнению аналитика, запасы вооружения у Киева иссякнут уже в начале лета.

Ранее сообщалось, что в Североатлантическом альянсе известна ситуация, что украинские военные боятся остаться без снарядов в ближайшее время, поэтому им приходится нормировать расход вооружения.