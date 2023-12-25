Украинскому конфликту пообещали заморозку через несколько лет

Так считает Мэттью Шмидт, преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии Соединенных Штатов. По его мнению, наиболее вероятный исход конфликта не связан с решительной победой какой-либо стороны. Он попросту закончится приостановкой боевых действий, которые смогут возобновиться значительно позже. Это произойдет через несколько лет. Свою точку зрения он изложил на страницах издания CNN.

Заметно менее вероятна, по мнению Шмидта, победа в противостоянии со стороны России либо Украины. Если РФ и победит, то с разгромным счетом для Киева. В таком случае победа российской армии будет абсолютна. Для победы же ВСУ необходима очень значительная помощь Евросоюза и Америки. Они должны дать украинцам значимое количество современного вооружения.