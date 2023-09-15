Украинскому олигарху Коломойскому предъявили несколько новых обвинений

Уже к двум имеющимся обвинениям, в мошенничестве, и легализации похищенного имущества, добавилось еще три.

Сергей Лещенко, советник офиса украинского президента, сообщил в своем микроблоге, что правоохранители выдвинули ряд дополнительных обвинений Игорю Коломойскому. Средин них: обвинение в организации подделки документов на перевод средств, завладении имуществом других лиц организованной группой в особо крупных размерах, в получении и распоряжении имуществом, которое получено преступным способом.

Все эти обвинения были предъявлены бизнесмену в следственном изоляторе, в котором тот содержится на данный момент. При этом присутствовал адвокат Коломойского.