Украинскому пограничнику дали пожизненное заключение за убийство трех гражданских

28-летний Денис Гангала служил старшим наводчиком в украинском 28-м отряде Погранслужбы. В марте прошлого года он вместе с сослуживцами находился на позиции в Мариуполе, рядом с предприятием «АзовИнтекс». Ему поступил приказ от командира открыть огонь по нескольким движущимся автомобилям. Он выполнил приказ несмотря на то, что на зеркалах машин были прикреплены белые ленты. Они прямо указывали на то, что в транспорте находится мирное население. От огня Гангалы погибли трое некомбатантов.

Об этом сообщила Lenta.ru. Суд признал украинца виновным сразу по ряду статей: в убийстве по мотивам политической ненависти, в жестоком обращении с мирными жителями, в покушении на убийство. По совокупности ему было назначено пожизненное лишение свободы.