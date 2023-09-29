Украинскому военному дали двадцать восемь лет колонии за убийство мирных жителей

Такое наказание ему назначил Донецкий суд за военные преступления, которые он совершал весной прошлого года.

Дмитрий Скоропупов служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. В апреле 2022 года его подразделение занимало позиции на территории металлургического комбината имени Ильича, который расположен в Мариуполе. Им был получен приказ о расстреле любых людей, которые попадут в зону его видимости, и он стал его выполнять. Военнослужащий открыл огонь по трем штатским людям, которые проходили мимо. Двое из них погибли, третий сумел сбежать.

Об этом сообщили РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики признал Скоропупова виновным сразу по ряду статей Уголовного Кодекса. Ему назначено 28 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.