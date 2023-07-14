Украинцы нанесли удар по Алешкам зажигательными боеприпасами

ВСУ произвели обстрел города Алешки, что в Херсонской области, неустановленными зажигательными боеприпасами. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 14 июля.

Уточняется, что удар наносился по мирным кварталам, и во время него использовались неустановленные артприпасы. Некоторые, как рассказывают очевидцы, взрывались прямо в воздухе, а потом зажигательные элементы буквально спланировали на дома, устроив пожар.

Предварительно, сгорело не меньше двух частных домов, повреждения получили не меньше четырех, также начался лесной пожар на десятки километров. На данный момент зажигательные элементы жители города находят по всей территории.