Украинцы нанесли удар по Донецку кассетными боеприпасами

Вновь по российским территориям с Украины были нанесены удары кассетными боеприпасами. Об этом сообщается в официальном канале ДНР в СЦКК вечером вторника, 22 августа.

По данным представительства, кассетные снаряды упали как в Донецке – а точнее, в Петровском и Киевском районах, так и в Ясиноватой. В общей сложности украинцы выпустили девять снарядов.

Также, по предварительной информации, удар наносился из Максимильяновки и Орловки.