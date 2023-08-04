Украинцы обстреляли село в Брянской области

Вечером пятницы, 4 августа, украинцы вновь нанесли удар по территории России. На этот раз под огонь попало село Случевск, что в Погарском районе Брянской области.

Подробности в своем официальном канале привел губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что, к счастью, в результате очередной украинской атаки никто не пострадал.

При этом из-за обстрела загорелась хозпостройка. На место были сразу отправлены сотрудники правоохранительных органов и МЧС.