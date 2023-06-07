Украинцы с дрона сбросили ВОГ на бригаду пожарных в Шебекино

Украинцы продолжают ежедневные атаки дронами и снарядами территории Белгородской области. 7 июня, в среду, они сбросили снаряд с дрона на пожарную бригаду, пишет РИА Новости .

По данным издания, ранее ВСУ обстреляли Шебекино из «Градов», в результате чего началось возгорание в промзоне. Пожарные прибыли на место ЧП, чтобы начать тушение, но и тут украинские военные им пытались помешать.

В частности, бригаду пожарных удалось атаковать при помощи дрона, с которого начали скидывать ВОГ (выстрел осколочный гранатометный). По счастливой случайности, никто не пострадал.