Украинцы вновь атаковали Курскую область: обстреляно село

Рассказываем, что известно об обстреле села в Курской области вечером четверга, 24 августа. Подробности в своем официальном канале привел губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, под обстрел попала Елизаветовка, а также поселок Теткино. В селе из-за падения обломков повреждены оказались фасады, окна и заборы, а также газовая труба – сейчас ведутся восстановительные работы.

В поселке из-за прилетов трех мин, к счастью, никто не пострадал, не зафиксировано и разрушений.